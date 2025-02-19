شادي أبو ريدة لـ«البوابة نيوز»: الدراسات النقدية مقياس راصد لحركة التشكيل المصري

أكد الفنان الدكتور شادي أبو ريدة، ضرورة الدراسات النقدية وأهميتها كمقياس راصد لحركة التشكيل المصري، موضحًا أنها تهدف إلى تحديد المستويات الفكرية والجمالية والتقنية والفنية لمبدعي مصر، وأماكن تموضوعهم وتحركاتهم النشطة أو الخاملة داخل فضاءات الحركة الفنية التشكيلية العالمية، وكذلك موقفهم من التعامل والتعاطي مع قضايا الهُوية والأصالة من جانب والعولمة والمعاصرة من جانب آخر.

وقال "أبو ريدة" في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن قرار عودة الدراسات النقدية المصاحبة للمعرض العام هذا العام، كتقليد كان متبعًا في العديد من الدورات السابقة هو قرار سديد.

وأضاف: "منذ انطلاق دورته الأولى في الخامس من شهر مايو عام ١٩٦٩م، كان للمعرض العام خصوصية وميزة نسبية ميزته عن سائر فعاليات عرض الفنون التشكيلية في مصر، حيث يعد ملخصًا سنويًا للحراك الفني المصري، وثمارًا من أزكى ثماره، وخلاصة للوعي الفكري والجمالي والإبداعي لعدد كبير من أهم فناني مصر".

وتابع: "ومن يرغب في الحصول على تلك الثمار واقتنائها، أو الاستمتاع بمشاهدتها، دون الحاجة لمتابعة الغرس والإثمار أو الثمار غير الناضجة أو التالفة، فمقصده الطبيعي والمنطقي هو قاعات المعرض العام. لذا، فمن الواجب والضروري المحافظة على تلك الخصوصية والميزة النسبية بكل جهد وإخلاص، من قبل المختصين بهذا الشأن والقائمين عليه والداعمين له".

يشار إلى أنه تم اختيار الفنان الدكتور شادي أبو ريدة، ضمن نخبة من النقاد والكتاب والفنانين المتخصصين فى النقد التشكيلى، للمشاركة فى دراسة نقدية حول الاعمال الفنية المشاركة فى المعرض العام فى دورته الخامسة والأربعين 2025، تحت شعار (من الدهشة إلى الفن).