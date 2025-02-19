أتالانتا يودع دوري أبطال أوروبا بخسارة جديدة من كلوب بروج

تلقى فريق أتالانتا الإيطالي هزيمة جديدة من نظيره كلوب بروج البلجيكي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب جويس، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح شمس الدين طالبي التسجيل مبكرًا لصالح كلوب بروج، وذلك بهدف أول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود اللاعب نفسه مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 27، ثم أضاف زميله فيران جوتلجا ثالث الأهداف في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البلجيكي على أتالانتا بنتيجة 3-0.

مباراة أتالانتا ضد كلوب بروج

وفي الشوط الثاني، استحوذ أتالانتا على الكرة وسيطر على مجريات اللعب، في محاولة منه في العودة إلى اللقاء، حتى نجح النيجيري أديمولا لوكمان في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 46، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 61، ثم تلقى زميله رافائيل تولوي البطاقة الحمراء في الدقيقة 87، ليفشل الفريق الإيطالي في تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

بتلك النتيجة، خسر أتالانتا من كلوب بروج ذهابًا وإيابًا في ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليودع المسابقة، ويتأهل الأخير إلى دور الستة عشر بعد الفوز على الأول بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.