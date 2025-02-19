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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب أزمة نفسية.. شاب سوداني ينهي حياته قفزًا من الطابق الخامس بالعجوزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم شاب سوداني الجنسية على إنهاء حياته قفزًا من الطابق الخامس؛ لمروره بحالة نفسية سيئة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في عقده الثالث يحمل جنسية دولة السودان وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته قفزًا من الطابق الخامس؛ لمروره بأزمة نفسية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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