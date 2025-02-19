بايرن ميونخ يتأهل إلى دور الـ16 بصعوبة في دوري الأبطال

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع ضيفه سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" واستفاد الفريق البافاري من تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

في الدقيقة 63، نجح نيكولا كون، لاعب سيلتيك، في تعديل النتيجة بعد دخوله بديلًا لديازين ماييدا، ليشعل المنافسة ويمنح فريقه الأمل في العودة.

تعادل فى الـ +90

ومع دخول الوقت بدل الضائع، تمكن ألفونسو ديفيز من تسجيل هدف التعادل القاتل لبايرن ميونخ في الدقيقة +90’4، ليضمن تأهل فريقه إلى الدور المقبل.

كانت المواجهة قوية ومثيرة، حيث أظهر سيلتيك مستوى تنافسيًا رغم صعوبة المهمة بعد خسارته في الذهاب بنتيجة 2-1.

بينما أظهر بايرن ميونخ صلابة دفاعية وخبرة كبيرة في إدارة اللحظات الحاسمة، خاصة مع تألق لاعبيه في اللحظات الأخيرة.

بهذا الفوز، يواصل بايرن ميونخ مشواره في البطولة، بينما ينتهي مشوار سيلتيك في المسابقة الأوروبية.