أسوان تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي «السياحة الذكية وهوية المقصد».. صور

أكد الدكتور محمود أبو قمر، مقرر مؤتمر"السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة"، أن اختيار عنوان المؤتمر، يهدف إلى ربط السياحة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية في القطاع، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والسياحية لمصر، بما يساهم في تعظيم موارد الدولة اعتمادًا على العنصر البشري والإرث الحضاري الفريد.

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى بعنوان: "السياحة الذكية وهوية المقصد

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى بعنوان: "السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة"، والذى تنظمه جامعة مدينة السادات ممثلة فى كلية السياحة والفنادق، على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بمدينة أسوان.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش محاور رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والترويج السياحي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه السياحة بالمنطقة بسبب التطورات الجارية.

وأعرب عن أمله في أن تسفر المناقشات عن توصيات تتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السياح الوافدين.

المؤتمر يستعرض 45 بحثًا علميًا حول السياحة والتراث والفندقة

من جانبها، أوضحت الدكتورة نهى عزمي، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يستعرض 45 بحثًا علميًا حول السياحة والتراث والفندقة، مع تخصيص جائزة بقيمة 40 ألف جنيه لأفضل ثلاثة أبحاث.

وأكدت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، أهمية التحول إلى السياحة الذكية، مشيرة إلى أن مصر تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية: السائح، والخدمات، والمقصد، ما يستدعي دمج التكنولوجيا الحديثة بالمقاصد السياحية لتعزيز الجذب والترويج السياحي، بالإضافة إلى وضع خريطة استراتيجية لتعزيز الترابط الثقافي بين الشعوب.

في سياق متصل، أعرب السفير القطري عن سعادته باختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023، مشيدًا بجهود قطر في تنمية القطاع. كما أكد أهمية تعزيز التعاون السياحي المصري-القطري، كاشفًا عن خطط لإضافة خطوط طيران جديدة إلى مدن سياحية مصرية مثل شرم الشيخ، الغردقة، والأقصر، لدعم التكامل السياحي بين الدول العربية.

1000193739

1000193734

1000193733

1000193732

1000193729