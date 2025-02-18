أحمد عثمان يحصد «جائزة القلم الذهبي» عن فيلم «خط مفتوح»

حصد السيناريست أحمد عثمان عن فيلم "خط مفتوح" المركز الثالث للقائمة القصيرة للسيناريو من «جائزة القلم الذهبي»، فى نسخته الأولى وذلك تحت رعاية وإشراف الهيئة العامة للترفيه بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأعرب السيناريست أحمد عثمان، عن سعادته البالغة، بفوزه بجائزة القلم الذهبي، وحصوله على المركز الثالث، كما وجه الشكر لجميع المسؤولين في المملكة السعودية العربية.

وقدم جائزة أحمد عثمان على المسرح، المخرج المصري الكبير حسين المنباوي، وبلغت قيمة الجائزة ثلاثون ألف دولار.

حضر الحفل لفيف من نجوم وصناع الفن والإعلاميين في مصر والوطن العربي أبرزهم؛ النجمة منة شلبي، ويوسف الشريف، وشيكو، ومروان حامد، وخيري بشارة، ومحمد شاكر خضير، وأحمد مراد، وطارق الشناوي، ومريم نعوم، وصادق الصباح، ورامي امام، ومحمد سامي، وعمرو أديب، ومجدي الجلاد وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال السيناريست أحمد عثمان الدرامية الذى عرضت خلال الفترة الماضية، هي حكاية «روحي فيك» للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين وهي الحكاية الرابعة من مسلسل «55 مشكلة حب»، أما آخر أعماله السينمائية فهو فيلم «قبل الأربعين» للنجمتان داليا مصطفى وبسمة وآخرين.