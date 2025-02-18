ورش عمل حول المقابلات الشخصية والمهارات الإدارية بملتقي الخريجين بجامعة المنصورة

نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء ، ورشتي عمل الورشة الأولى بعنوان " اجتياز المقابلات الشخصية " حاضرت فيها الدكتورة هدى ياسر محمد المدرس بكلية التربية النوعية وأخصائي التطوير بمراكز التطوير المهني بجامعة المنصورة، وركزت خلالها على كيفية اجتياز المقابلات الشخصية وكيفية التحضير والتجهيز للمقابلة وأشكال المقابلات الشخصية وماذا بعد المقابلة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية، وتنظيم الدكتور خالد محمد زيادة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتور عمرو علي شادي مدير وحدة متابعة الخريجين بكلية التربية الرياضية .



بينما الورشة الثانية بعنوان " المهارات الإدارية لتأسيس وتشغيل المشاريع الرياضية " وحاضر فيها الدكتور محمد السيد خميس الأستاذ بكلية التربية الرياضية والمدير التنفيذي لنادي وادي دجلة بدمياط الجديدة وركز خلالها على كيفية إعداد دراسات جدوى شاملة للمشاريع الرياضية وتطوير الاستراتيجيات التسويقية والمالية لضمان نجاح المشروع وأيضا كيفية إدارة الموارد البشرية بكفاءة.



فيما تستمر فعاليات ملتقي الخريجين والتوظيف الرابع بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة مع العديد من ورش العمل المحاور الهامة التي تهم الخريجين في مجال التوظيف وفرص العمل غدا وبعد غد الخميس.