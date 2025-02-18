محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة قليوب

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عقد لقاء المواطنين الأسبوعي بمدينة قليوب، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مدن القناطر وقليوب وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.



شهد اللقاء حضور قيادات المحافظة التنفيذية، حيث تم فتح باب الحوار أمام الجميع لتقديم شكاواهم ومقترحاتهم حول مختلف المشكلات التي تواجههم.

استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بالتنسيق مع المسؤولين، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى.



وتنوعت طلبات المواطنين بين توفير فرص عمل، وتوفير عربات طعام متنقلة، وتوفير إسكان اجتماعي، واستخراج تراخيص، وتجهيز عرائس وأيتام.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم.



كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تقديم حلول عملية لمشاكل المواطنين، مما يحسن من مستوى المعيشة ويحقق التنمية المستدامة. وأكد خلال اللقاء أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.



جاء اللقاء بحضور أعضاء مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينة قليوب، والأستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس علي عوده وكيل وزارة الإسكان والأستاذ فوزي صابر وكيل وزارة العمل، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني.

لقاء المواطنين

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