آداب المنصورة تواصل فعاليات"قوافل مشورة" في قرى الدقهلية

تواصلت فعاليات القافلة التوعوية "مشورة"، التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي في قرى محافظة الدقهلية حيث نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة، قافلة توعوية إلى قرية شبراويش بمركز أجا، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بالدقهلية وجمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور محمد عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتوجيه من الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب، و الدكتورة دينا أبوالعلا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شملت القافلة مناقشات متعمقة حول قضايا اجتماعية بارزة، منها أسباب انتشار الطلاق المبكر في القرية والعوامل المؤدية إلى العنف والتنمر وتأثير الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية والآثار السلبية للتدخين الإلكتروني وتعاطي المواد المخدرة.

كما تحدثت الدكتورة دينا أبوالعلا عن التحولات التي شهدتها القرية وما نتج عنها من مشكلات اجتماعية وقيمية، بينما تناولت الدكتورة رانيا عبدالمقصود، من قسم علم الاجتماع، ظاهرة الطلاق المبكر في الريف وأسباب انتشارها.

في ذات السياق، قدمت الدكتورة دلال حسن، المدرس بقسم علم الاجتماع، تحليلاً معمقًا حول العنف الأسري، مشيرة إلى ارتباطه الوثيق بظاهرة التنمر، فيما سلطت الباحثة رغدة الشافعي، باحثة الدكتوراه، الضوء على مخاطر الألعاب الإلكترونية وتأثيرها في زيادة معدلات العنف بين الشباب.

كما تحدث إسلام البشلاوي، المدير السابق لصندوق مكافحة الإدمان بالدقهلية، عن التدخين الإلكتروني وتعاطي المخدرات، محذرًا من تداعياتها الصحية والنفسية على الأفراد والمجتمع.

حظيت القافلة بترحيب واسع من أهالي قرية شبراويش، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمناقشات المطروحة، وشاركوا بفاعلية في الحوار مع المحاضرين، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التصدي لهذه القضايا المجتمعية.