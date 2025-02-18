وزير الثقافة يرافق رئيس وزراء كرواتيا في زيارته للجامعة العربية ومجلس النواب

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، إلى مصر، اصطحب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، رئيس البعثة الشرفية للزيارة اليوم الثلاثاء ، رئيس الوزراء الكرواتي في عدد من الزيارات الرسمية التي شملت جامعة الدول العربية ومجلس النواب واجتماع مجلس الأعمال المصري الكرواتي.

خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الكرواتي بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين العالم العربي وكرواتيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد أبو الغيط على أهمية تطوير المواقف الكرواتية بشكل إيجابي تجاه دعم القضايا العربية في المحافل الدولية

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، شهد اليوم اجتماعًا لمجلس الأعمال المصري الكرواتي، حيث ناقش رجال الأعمال من الجانبين فرص الاستثمار والتعاون التجاري المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكرواتيا.



اختُتمت الزيارة الرسمية بلقاء رئيس الوزراء الكرواتي مع رئيس مجلس النواب

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتأكيد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون الثنائي على مختلف المستويات.

تأتي هذه الزيارات في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكرواتيا، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.