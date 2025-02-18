السيسي: نهدف للوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر لـ 30 مليون سائح

شهد لقاء الرئيس السيسي ورئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية، استعراضاً للفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والفنادق في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية التي تهدف إلى الوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر إلى 30 مليون سائح، والسعي لوضع عدد من المقاصد السياحية المصرية على خريطة السياحة العالمية، فضلاً عن الجهود المبذولة لمضاعفة الطاقات الفندقية ورفع سعة وأعداد الغرف الفندقية بمصر.



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته بالعاصمة مدريد، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة أسبانيا، سيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.

