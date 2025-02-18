أعضاء لجان بالنواب يؤيدون قرارات السيسي لدعم الوطن والمواطنين



بعث رؤساء ووكلاء وأمناء سر وأعضاء لجان التعليم والبحث العلمى والإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب ببرقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى على كل ما يتخذه من قرارات تصب فى صالح الوطن والمواطنين .

رؤساء وأعضاء لجان بالنواب يؤيدون قرارات السيسي لدعم الوطن والمواطنين

جاء ذلك أثناء لقاؤهم باللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، وأعضاء مجلس النواب بأسوان .

فى كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بضيوف أسوان من لجان مجلس النواب لحرصهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية التى تجسد الدور الرقابى الهادف للتعرف والإطلاع على الإنجازات التى تتم على أرض الواقع ، وكذا التحديات التى تحتاج إلى التكاتف والتعاون من السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب لمساندة الجهود الحكومية لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشية للمواطنين داخل الجمهورية الجديدة ، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

10 مشروعات لتحسين مياه الشرب

وأكد محافظ أسوان أننا نولى إهتمام للنهوض بالمنظومة التعليمية للتعليم الجامعى وما قبل الجامعى ، وبالتوازى نتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، ونحتاج لتقديم الدعم والمساندة لنهو وإستكمال المشروعات الجارية داخل القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية من شبكات ومحطات وخطوط لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً إستكمال ما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات كبرى وعاجلة بإجمالى 10 مشروعات لتحسين مياه الشرب بعدد من المناطق داخل مدينة أسوان .

فيما قال رؤساء لجنتى التعليم والبحث العلمى الإسكان والمرافق العامة والتعمير أنه سيتم إعداد تقرير مفصل يتضمن كافة المقترحات والملاحظات التى رصدها أعضاء اللجان فى زيارتهم الميدانية ، وسيتم رفعه لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى ، ثم إرساله لمحافظ أسوان لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

فى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لرؤساء اللجان البرلمانية تقديراً للتعاون المثمر والبناء .

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