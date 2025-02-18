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الأربعاء 19 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدفاع المدني اللبناني: انتشال 23 جثة عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي

عناصر تابعة لجهاز
عناصر تابعة لجهاز الدفاع المدني اللبناني
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أعلن جهاز الدفاع المدني اللبناني، اليوم الثلاثاء، انتشال 23 جثة من تحت الأنقاض في بلدات ميس الجبل، كفركلا، العديسة، ومركبا الحدودية، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من تلك المناطق.

وحسبما ذكر التلفزيون اللبناني فقد بدأت فرق الإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، عمليات البحث الميداني، حيث عثرت على 14 جثة في ميس الجبل، و9 جثث في كل من مركبا، كفركلا، والعديسة.

وأوضح بيان الدفاع المدني أنه تم نقل الجثامين إلى مستشفيات راغب حرب، صلاح غندور، ومرجعيون الحكومي، لإجراء الفحوص اللازمة، بما فيها فحوصات الحمض النووي، لتحديد هويات الضحايا.

وجاءت هذه العمليات عقب انسحاب القوات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، من 9 قرى جنوبية في لبنان، مع استمرار وجودها في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود الجنوبية.

الدفاع المدني اللبناني كفركلا