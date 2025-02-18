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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب المجاملات.. استبعاد الحكم الدولي منى عطالله من معسكر المحاضرين التابع للفيفا

مني
مني
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استبعدت لجنة الحكام منى عطاالله حكم دولى مساعد من التواجد فى معسكر المحاضرين التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم 
كتبت مني علي صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  يا سيادة رئيس الجمهورية انا محتاجه واسطة علشان اخد حقى لأن الكوادر بتتحارب
والله عيب لما يكون فى مسؤل المفروض أنه الكبير و يقعد قدامى و يوعدنى ان انا أحق بالتواجد فى معسكر المحاضرين التابع للفيفا ويقولى لو انتى ماتروحيش وانتى خبرة  20 سنة في القائمة الدولية هنودي  مين؟! 
وفى الاخر يكذب 
وهو بنفسه اللى يرشح واحده  كل تاريخها الواسطة و سنة واحده فى القائمه الدولية و ماتش واحد دولي فقط لاغير  من 18سنة والسجلات تشهد ..
حد يشوفلي واسطة علشان اخد بيها حقي المسلوب مني وانا حكمه وحتى بعد الاعتزال 
وقالت مني في تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز، 
جلست في شهر يناير الماضي مع الكابتن وجيه احمد 
والكابتن عزب حجاج  بعد ان تواصلت مع لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي ورحبوا بتواجدي كمحاضرة في الكاف بشرط ان يقوم اتحاد الكرة بإرسال خطاب باسمي .


واضافت مني ان وجيه احمد وعزب حجاج اكدوا خلال الجلسة علي أحقيتي في المشاركة في المعسكر كوني 
اول حكمة  مصرية تشارك في اولمبياد 2010 وضمن القائمة الدولية 
واشارت الى انها فوجئت في 6 فبراير بان اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة قام بمجاملة هيام بركة  وخرج الخطاب باسمها للمشاركة في المعسكر برغم التاكيد من لجنة الحكام علي أحقيتي بالمشاركة بحجة انها اولي بالمشاركة بحسب ما قاله الكابتن وجيه احمد 
وقالت مني  ابحث عن حقي الذي سلب مني بسبب المجاملات وحصلت علي كرس الادارة الرياضية من الفيفا مؤخراً واعمل كمراقب لمباريات في دوري كرة القدم النسائية .
 

المجاملات الحكم الدولى مني عطا الله معسكر المحاضرين التابع للفيفا لجنة الحكام