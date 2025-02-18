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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم أسهم الدفاع

الأسواق الأوروبية
الأسواق الأوروبية
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أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع، اليوم /الثلاثاء/، مسجلة مستوى قياسيا، بدعم من استمرار المكاسب التي حققتها أسهم الدفاع على خلفية توقعات بارتفاع الإنفاق الوطني.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.32% عند 557.17 نقطة، وهو الأحدث في سلسلة من الأرقام القياسية هذا الشهر.

وارتفع مؤشر (ستوكس 600) للفضاء والدفاع، والذي سجل أيضا أعلى مستوى قياسي خلال جلسة أمس /الاثنين/، بنسبة 1% أخرى، مع ارتفاع سهم شركة تصنيع المعدات الدفاعية البولندية لوباوا بنسبة 14% وربح سهم شركة تصنيع الدفاع الألمانية رينك جروب بنسبة 2.7%.

كما أغلق مؤشر (داكس) الألماني الجلسة على ارتفاع 46.41 نقطة أو بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 22844.50 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد أيضًا، بينما انخفض مؤشر (فاينانشيال تايمز100) البريطاني 1.28 نقطة أو بنسبة 0.01% عند الإغلاق إلى مستوى 8766.73 نقطة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".

وصعد مؤشر(كاك 40) الفرنسي بنحو 17.43 نقطة أو بنسبة 0.21% عند الإغلاق إلى مستوى 8206.56 نقطة.

الأسواق الأوروبية مؤشر ستوكس 600