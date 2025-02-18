دفعة أطباء 2006 تتبرع لمستشفى أطفال بنها بجهاز موجات صوتية على القلب

أعلن الدكتور أحمد أنور أمين صندوق نقابة الأطباء بالقليوبية والمنسق العام لأطباء دفعة 2006 من خريجي طب بشري بنها، والتي يطلق عليها مبادرة "دفعة الخير"، تزويد مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بجهاز موجات صوتية على القلب متنقل بقيمة 535 ألف جنيه فقط لا غير لصالح أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة ومن أجل خدمة طبية أفضل للأطفال المترددين على المستشفى.

أوضح أن تسليم الجهاز تم بحضور الدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى والدكتور وليد بكر نائب مدير المستشفى للأقسام الداخلية والدكتورة إيمان جمال عامر استشاري أمراض قلب الاطفال.

أضاف "أنور"، أن فكرة المبادرة انطلقت بجروب أطلقه خريجي دفعة 2006 طب بنها على "فيس بوك"، للعمل على الترابط والتواصل، وتنظيم احتفال سنوي رمضاني كل عام وخلال التواصل لقي أحد مؤسسي الجروب مصرعه في حادث فتقرر وقتها تدشين فكرة الاتحاد لتقديم عمل خيري كصدقة جارية من الزملاء على روحه وبعدها بدأت سلسلة الأعمال الخيرية في تقديم الدعم والأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات لدعم المرضى وتقديم خدمة مجتمعية.