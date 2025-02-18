افتتاح عدد من المعارض بمدن مطروح لبيع السلع بنسبة تخفيض 20 ٪

أكدت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، أنه تم افتتاح 9 مبادرات بكل من مدينة الضبعة والعلمين وقرية سيدي عبد الرحمن بالتنسيق مع الغرفة التجارية برئاسة مختار جبريل الصنقري.

بحضور اللواء محمد هجرس رئيس مركز مدينة الضبعة، اللواء علاء يوسف رئيس مركز مدينة العلمين، وأحمد أبو سعدة رئيس قرية سيدي عبد الرحمن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاستعداد وجاهزية جميع الجهات لاستقبال شهر رمضان الكريم، خاصة عرض مزيد من السلع الغذائية وتخفيض الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين مع قرب حلول الشهر الكريم.



وشهدت المبادرات تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية وأسعار الياميش والألبان والجبن والعصائر بنسبة تصل إلى ٢٠٪، وجارٍ استكمال باقي المبادرات والمعارض بكافة أرجاء المحافظة.

افتتاح عدد من المعارض بمدن مطروح لبيع السلع بنسبة تخفيض ٢٠٪

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