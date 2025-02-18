مكتب نتنياهو: التوصل لاتفاق لإطلاق سراح 6 رهائن إسرائيليين أحياء من غزة يوم السبت

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم /الثلاثاء/، إنه تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 6 رهائن إسرائيليين أحياء من غزة يوم /السبت/ المقبل.

وقال المكتب في بيان نقلته قناة "أي 24" الإسرائيلية إنه "في مفاوضات القاهرة تم التوصل إلى تفاهمات يتم بموجبها إطلاق سراح المختطفين الستة الأحياء من المرحلة الأولى يوم السبت".

وأضاف "سيتم تسليم 4 جثث محتجزة إلى إسرائيل يوم /الخميس/ المقبل، وبموجب الاتفاق، من المتوقع تسليم 4 جثث أخرى إلى إسرائيل الأسبوع المقبل".

جدير بالذكر أن حركة "حماس"، كانت قد أكدت في وقت سابق اليوم أنها ستسلم 6 محتجزين إسرائيليين يوم /السبت/ المقبل..مشيرة إلى أنها قررت تسليم 4 من رفات محتجزين بقطاع غزة الخميس المقبل..وشددت على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار دون مماطلة والانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكان رئيس وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس المفاوض خليل الحية أعلن - في تصريح متلفز - عن موافقة الحركة على تسليم جثامين 4 إسرائيليين الخميس المقبل، وهم من عائلة بيباس وإطلاق سراح 6 أسرى أحياء السبت المقبل، بينهم هشام السيد وابراهام منجيستو.

وقال الحية إن هذه الخطوات تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق واستجابة لجهود الوسطاء،وأن حماس جاهزة للانخراط الفوري للتفاوض لتطبيق بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار