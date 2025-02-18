“عبد الرحمن” يترأس اجتماعًا لمناقشة تطوير الحماية الاجتماعية بالدقهلية

قام الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، وكانت فى استقباله الدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل الوزارة بحضور وفد من الإدارة العامة للدعم النقدي والعيني بالوزارة.

خلال الزيارة، ترأس عبد الرحمن اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الاجتماعية وأخصائيي الضمان الاجتماعي بالمحافظة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من القضايا المهمة المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، كما استعرض العقبات التي تواجه الإدارات الاجتماعية وسبل التغلب عليها.

حضر الاجتماع أميرة محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للدعم النقدي، و عصام محمد علي، أخصائي أول بإدارة الدعم النقدي، والسيد عبد النبي أحمد، أخصائي أول بالإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات، و إسماعيل عثمان، أخصائي أول بالإدارة العامة للدعم العيني، و عبد الحميد حمدي عبد الحميد، أخصائي أول بالإدارة العامة للدعم النقدي، و مدحت عوض، مدير إدارة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الأخصائيين بإدارة الضمان الاجتماعي بمديرية التضامن بالدقهلية.

وأكد عبد الرحمن، خلال اللقاء، على أهمية العمل الجماعي كركيزة أساسية للنجاح، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزيرة التضامن لتحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة كما نقل مجموعة من التكليفات لمديري الإدارات والأخصائيين بهدف تعزيز كفاءة الأداء داخل الإدارات والوحدات الاجتماعية.

في ختام الاجتماع، تم فتح باب الحوار للاستماع إلى استفسارات مديري الإدارات ومقترحاتهم حول سبل تطوير آليات العمل، بما يضمن تقديم خدمات أكثر فاعلية للمواطنين.