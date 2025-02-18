محطة البحوث الزراعية بسخا تستقبل وفدا فيع المستوى من أوغندا

استقبلت محطة البحوث الزراعية بسخا اليوم وفدًا رفيع المستوى من دولة أوغندا يرافقه الدكتور صابر صديق ، المدير التنفيذي للمزارع الأفريقية والدكتور ابراهيم مشالي مدير المزرعة المصرية بدولة أوغندا .

كان في استقبالهم الدكتور محمد أبو اليزيد شتا، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، و الدكتوره هيام مصطفي مدير محطة البساتين، بالإضافة إلى نخبة من الباحثين من مختلف المعاهد البحثية.

تضمنت الجولة زيارة المركز الدولي للتدريب على رعاية الحيوان، حيث استعرض د احمد شهاب مدير المركز الأنشطة البحثية والتدريبية والخدمية التي يقدمها المركز.

وتم تسليط الضوء على برامج التحسين الوراثي التي تساهم في تحسين سلالات الماشية ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

شملت الزيارة أيضًا تفقد البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر، والذي يهدف إلى تحسين جودة وإنتاجية البذور المستخدمة في الزراعة بشرح من الدكتور عوض شعله وكيل محطة البساتين للارشاد والتدريب.

كما تفقد الوفد الأوغندي محطة الغربلة ومخازن تقاوى الأرز.

وقال الدكتور اسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الأرز إن جميع أصناف الأرز المزروعة في مصر تم استنباطها من خلال جهود الباحثين والعاملين في قسم بحوث الأرز، وبفضل هذه الجهود، احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث إنتاج الأرز بوحدة المساحة لعدة سنوات متتالية، ويعتبر الأرز من المحاصيل الاستراتيجية التي تعد من أهم مقومات الأمن الغذائي المصري، من حيث إنتاج أصناف الأرز عالية الإنتاجية، المتحملة لجميع الظروف المعاكسة، الموفرة لمياه الري، وذات صفات جودة عالية.

وقدم الدكتور ابراهيم الجزار رئيس قسم بحوث الذرة الشامية عرض حول التقاوي الجديدة التي تشمل هجنًا بيضاء عالية البروتين، وهجنًا صفراء غنية بالفيتامينات، بالإضافة إلى هجن حمراء عالية الجودة تساعد على تحسين الإنتاج الحيواني والدواجن، كما تتوفر هجن جديدة للفيشار وذرة سكرية.

كما استعرض أحدث الهجن عالية المحصول والمقاومة للأمراض.

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