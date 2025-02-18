إعدام 1165 كيلو أغذية فاسدة خلال حملة مكبرة في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط ضبط وإعدام ١١٦٥ كيلو أغذية ومشروبات تالفة في حملات تفتيشية مكثفة بدمياط، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان صحة وسلامة المواطنين، وتحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية.



نفذت فرق إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية شملت مدينة دمياط الجديدة والعنانية، حيث شملت الحملات المرور على ٦٣ منشأة غذائية، حيث تبين أن ٥٠ منشأة تدار بدون ترخيص و٣ منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها إداريًا، كما تم تحرير ١٠٠ محضر جنحة صحية بسبب مخالفات متنوعة وإعدام ٨١٥ كيلو من الأغذية والمشروبات والزيوت التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط ٣٥٠ كيلو قشطه مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية وتم سحب ١١عينة للفحص بالمعمل المختص للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية .

وتؤكد مديرية الصحة بدمياط استمرار جهودها لتكثيف الحملات التفتيشية وضبط المخالفات ومحاسبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

استقبل الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة و السكان دمياط و قيادات مديرية الصحة بدمياط، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة و الدكتور محمد زيدان رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي في زيارتهما التفقدية لبعض من مستشفيات المحافظة حيث تم زيارة كل من مستشفى دمياط العام و مستشفى حميات دمياط و تفقد انتهاء أعمال التطوير بمستشفى رأس البر المركزي

و في ذات الإطار فقد قاموا بالاجتماع مع السيدة الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة و الدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في حضور مديري مستشفيات دمياط التخصصي و جراحات اليوم الواحد برأس البر و مديري مراكز الأورام و القلب و الجهاز الهضمي

