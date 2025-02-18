السيطرة على حريق شب في محاصيل على ساحل النيل بكفر شكر بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق هائل شب فى محاصيل زراعية بساحل نهر النيل بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بلاغ من الأهالى بنشوب حريق هائل فى أشجار المحاصيل الزراعية بساحل نهر النيل بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر .



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق هائل على ساحل نهر النيل وتم امتداده إلى أشجار الفاكهة، وتم السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، وفصل خط الغاز الطبيعي المجاور للحريق وعدم وجود خسائر بشرية أو إصابات .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .