بسبب الهزيمة.. اجتماع طارئ لمجلس المصري وخصم 200 ألف جنيه من لاعبي الفريق

يعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي خلال الساعات القليلة القادمة اجتماع طارئ وذلك لمناقشة سوء النتائج وعروض الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة الماضية رغم قيام المجلس بتوفير جميع متطلبات الفريق .

وقرر مجلس النادي خصم ٢٠٠ الف جنية من مستحقات جميع لاعبي الفريق ، وذلك بعد الخسارة التي لحقت بها مساء اليوم امام فريق غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء.

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، انتصارًا ثمينًا على نظيره المصري البورسعيدي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليقوم محمد أشرف لاعب لاعب غزل المحلة بتسديد هدف الفوز في الشوط الثاني في الدقيقة ٥٤ بعدما استغل خطأ كارثي من حارس المصري البورسعيدي محمود حمدي، الذي أساء التصرف مع كرة ارتطمت في قدمه على مشارف منطقة الجزاء، لم يستطع الإمساك بها لتهرب منه في طريقها للاعب المحلة الذي سددها في الشباك الخاوية.

بتلك النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 14 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد المصري عند 23 نقطة في المرتبة الرابعة.