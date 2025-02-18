أولى مفاجآت الملحق.. ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع فينورد

سقط فريق ميلان الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فينورد الهولندي بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف للا شيء، سجله المكسيكي سانتياجو خيمينيز في الدقيقة الأولى من اللقاء.

مباراة ميلان ضد فينورد

وتغيرت أجواء المباراة منذ الدقيقة 51، حينما تلقى ثير هيرنانديز ظهير أيسر الروسونيري البطاقة الحمراء بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، ليستغل فينورد النقص العددي في صفوف العملاق الإيطالي، مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 73 عن طريق جوليان كارانزا.

وقبل نهاية اللقاء، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه جيفاريو ريد لاعب فينورد، ليحقق الفريق الهولندي أولى مفاجآت الملحق المؤهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

كان ميلان خسر مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام فينورد بهدف للا شيء الأسبوع الماضي، قبل أن تنتهي مباراة العودة بالتعادل 1-1، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 2-1 لصالح فينورد، ويودع ميلان منافسات كأس ذات الأذنين مبكرًا.