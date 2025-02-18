نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة محور الفحامات بالمطرية

تفقدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منطقة محور الفحامات بالمطرية ومنطقة متخللات جار دراسة استغلالها لإقامة مجمع طبي خدمي بالحي.

كما تفقدت منطقة الجبانات و قطعة ارض مخطط استغلالها لإقامة عدد (٦) عمارات سكنية ضمن مشروع أهالينا.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة اللواء أ.ح محمد بهجت رئيس حي المطرية والأجهزة التنفيذية المعاونة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة وتفعيلا لخطة تطوير المنطقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وحفاظا على ممتلكات الدولة والمنافع العامة لضمان حياة كريمة لمواطن القاهرة.