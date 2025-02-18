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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ القاهرة تتفقد منطقة محور الفحامات بالمطرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منطقة محور الفحامات بالمطرية ومنطقة متخللات جار  دراسة استغلالها لإقامة مجمع طبي خدمي بالحي.

كما تفقدت منطقة الجبانات و قطعة ارض مخطط استغلالها لإقامة عدد (٦) عمارات سكنية ضمن مشروع أهالينا.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة اللواء أ.ح محمد بهجت رئيس حي المطرية والأجهزة التنفيذية المعاونة.

 يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة وتفعيلا لخطة تطوير المنطقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون وحفاظا على ممتلكات الدولة والمنافع العامة لضمان حياة كريمة لمواطن القاهرة.

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