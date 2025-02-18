تشكيل مباراة أتالانتا ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

أعلن جيان جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أتالانتا، اليوم الثلاثاء، نظيره كلوب بروج على ملعب جويس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

كان أتالانتا خسر موقعة الذهاب في الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف أمام كلوب بروج في بلجيكا.

تشكيل أتالانتا ضد كلوب بروج

حراسة المرمى: كارنيسيكي

خط الدفاع: تولوي - ديمسيتي - كولاسيناك

خط الوسط: كودارادو - إيديرسون - دي رون - زاباكوستا

وفي الهجوم: دي كيتيلير - ريتيجوي.

تشكيل كلوب بروج ضد أتالانتا

حراسة المرمى: مينيوليت

خط الدفاع: خواكين - أوردونيز - ميشيل - كويبر

خط الوسط: أونيديكا - جاشاري - فاناكن

وفي الهجوم: شمس الدين طالبي - جوتلجا - تزوليس.