ads
الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل مباراة أتالانتا ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

أتالانتا
أتالانتا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيان جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أتالانتا، اليوم الثلاثاء، نظيره كلوب بروج على ملعب جويس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

كان أتالانتا خسر موقعة الذهاب في الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف أمام كلوب بروج في بلجيكا.

تشكيل أتالانتا ضد كلوب بروج 

حراسة المرمى: كارنيسيكي 

خط الدفاع: تولوي - ديمسيتي - كولاسيناك 

خط الوسط: كودارادو - إيديرسون - دي رون - زاباكوستا 

وفي الهجوم: دي كيتيلير - ريتيجوي.

تشكيل كلوب بروج ضد أتالانتا 

حراسة المرمى: مينيوليت 

خط الدفاع: خواكين - أوردونيز - ميشيل - كويبر 

خط الوسط: أونيديكا - جاشاري - فاناكن 

وفي الهجوم: شمس الدين طالبي - جوتلجا - تزوليس.

أتالانتا كلوب بروج دورى أبطال اوروبا تشكيل أتالانتا تشكيل أتالانتا ضد كلوب بروج تشكيل كلوب بروج تشكيل كلوب بروج ضد أتالانتا