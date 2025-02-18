أستاذ تمويل واستثمار: مصر نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر شهدت تطور هام خلال الأشهر الماضية في عام 2024، حيث صوبت مصر المسار الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد وتم ظبط سوق الصرف ونجحت مصر في جذب استثمارات ذات أرقام كبيرة.

وأضاف “إبراهيم”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن رأس الحكمة كان من المشروعات الهامة، والذي لم يقتصر في لفت الانتباه في الداخل المصري ولكن نجح في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، ونجحت مصر في تحقيق هذا المشروع في ظل صعوبة تدفق رؤوس الأموال على المستوى الدولي، وهذا ما تسبب في فتح شهية المستثمرين في العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي.

وتابع: «مصر تسعى جاهدة لفرص اقتصادية جاري دراستها من الحكومة المصرية، ومازالت مصر تسعى لاجتذاب أرقام كبيرة في الاستثمار في عدة قطاعات منها القطاع العقاري والسياحي وقطاع الصناعة الذي يحظى باهتمام كبير للغاية في الوقت الحالي».