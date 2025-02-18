تشكيل بنفيكا وموناكو في لقائهم بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق بنفيكا البرتغالي لمواجهة نظيره موناكو الفرنسي، على ملعب "النور" في إياب دور ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يدخل الفريقان المباراة بحماس كبير بعد انتهاء مواجهة الذهاب بفوز بنفيكا بهدف دون رد.

تشكيل فريق بنفيكا:

حراسة المرمى: ترابين.

الدفاع: كاريراس، أنطونيو سيلفا، أوتاميندي، توماس أروخو.

خط الوسط: أورسنيس، كوكشو، باريرو.

الهجوم: أكتوركوغلو، بافليديس، شيلدراب.

تشكيل فريق موناكو:

حراسة المرمى: ماييكي.

الدفاع: سينجو، كيرير، ماويسا، كايو هنريكي.

خط الوسط: كامارا، دياتا، مينامينو.

الهجوم: أكليوش، بن سجار، إيمبولو.

يطمح بنفيكا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على أفضليته من مباراة الذهاب والتأهل إلى الدور التالي.

في المقابل، يسعى موناكو لتعويض فارق الهدف وتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من مواصلة مشواره في البطولة.