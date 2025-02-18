سلة الزمالك تتعاقد مع الإسباني كورو سيجورا لتدريب الفريق

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع الإسباني كورو سيجورا، لتدريب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

ووقع المدرب الإسباني على عقود تدريب "سلة الزمالك"، في حضور هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ورامي نصوحي عضو المجلس.

وسيقود الإسباني كورو سيجورا تدريب "سلة الزمالك" وسيتواجد في جهاز المعاون مواطنه جونزالو هيرموسو في منصب المدرب.

ويمتلك كورو سيجورا سيرة ذاتية مميزة، حيث بدأ مسيرته عام 1994 وتولى تدريب العديد من الأندية في إسبانيا وخارجها.

وقاد فريق Menorca Bàsquet للصعود لدوري ACB الإسباني الممتاز في 2005، كما حقق بطولة LEB Oro مع فريق Real Betis موسم 2018-2019.

وخاض المدرب الإسباني عدة تجارب تدريبية دولية مع منتخبات وأندية في الكويت، والصين، وأوروجواي، وفنزويلا، واليونان