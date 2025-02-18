بخطأ كارثي.. غزل المحلة ينتصر على المصري البورسعيدي في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، انتصارًا ثمينًا على نظيره المصري البورسعيدي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما حرم المصري مضيفه غزل المحلة من الكرة بالاستحواذ، كما خلق أكثر من فرصة تهديفية، لكن دون جدوى لينتهي النصف الأول من اللقاء بلا أهداف.

مباراة غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي

وفي الشوط الثاني، تبادل اللاعبون السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يخطف محمد أشرف لاعب لاعب غزل المحلة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54، بعدما استغل خطأ كارثي من حارس المصري البورسعيدي محمود حمدي، الذي أساء التصرف مع كرة ارتطمت في قدمه على مشارف منطقة الجزاء، لم يستطع الإمساك بها لتهرب منه في طريقها للاعب المحلة الذي سددها في الشباك الخاوية.

بتلك النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 14 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد المصري عند 23 نقطة في المرتبة الرابعة.