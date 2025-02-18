وفد من وزارة الصحة يتفقد عددًا من مستشفيات دمياط

استقبل الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة و السكان بدمياط، وقيادات مديرية الصحة بدمياط، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، في زيارتهما التفقدية لبعض من مستشفيات المحافظة، حيث تم زيارة كلًا من مستشفى دمياط العام، ومستشفى حميات دمياط، وتفقد انتهاء أعمال التطوير بمستشفى رأس البر المركزي.

وقاموا بالاجتماع مع الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في حضور مديري مستشفيات دمياط التخصصي و جراحات اليوم الواحد برأس البر، و مديري مراكز الأورام و القلب و الجهاز الهضمي.

وأعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط ، عن استمرار عمل العيادات المسائية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط ، والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية؛ حيث تم تشغيل عيادات الأخصائي وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعي المسائية تحظى رضا المرضى والمواطنين

يأتي ذلك في إطار جهود مديرية الصحة في تعزيز إتاحة الخدمات العلاجية بالإضافة لخدمات الطوارئ على مدار الساعة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

حيث يتم تقديم خدمات عيادات أخصائي الباطنة والأطفال والنساء متضمنة وسائل تنظيم الأسرة والجلدية خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة مساءً

ومن جانبه، توجه الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط على دعمه الكبير للمنظومة الطبية والصحية بمحافظة دمياط، والعمل المستمر على تطويرها لتقديم أفضل خدمات الرعاية العلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

