الجبهة الوطنية يختار الجزار رئيسًا للحزب والقصير أمينًا عامًا

أعلن الأعضاء المؤسسون لحزب الجبهة الوطنية، اختيار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق رئيسا للحزب، واختيار السيد القصير وزير الزراعة السابق أمينا عاما للحزب.

وكانت لجنة شؤون الاحزاب السياسية قد وافقت على تأسيس حزب الجبهة الوطنية وقبلت الإخطار المقدم من الدكتور عاصم الجزار وكيل المؤسسين بتأسيس حزب الجبهة الوطنية، وتم نشر قرار تأسيس الحزب بالجريدة الرسمية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الأعداد غير المسبوقة في تحرير التوكيلات لتأسيس الحزب بجميع محافظات الجمهورية فاقت المتطلبات القانونية للتأسيس بشكل كبير وهو ما عكس حجم التأييد الشعبي الواسع للحزب وقياداته وأيضا رؤيته وبرامجه الطموحة، ورسالة بأن حزب الجبهة الوطنية لم يكن مجرد خطوة لإثراء الحياة الحزبية بل شعلة أوقدتها إرادة المصريين وثقتهم في قدرته على الإصلاح وتغيير المعادلة الحزبية في مصر للأفضل.

ووجه الدكتور عاصم الجزار الشكر لجموع الشعب المصري الذين دعموا حزب الجبهة الوطنية منذ الخطوة الأولى للإعلان عنه، مؤكدا التزام الحزب بالعمل الجاد من أجل تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها والمساهمة الفعالة في إثراء الحياة الحزبية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

كما أكد الدكتور عاصم الجزار أنه يجرى عاجلا الترتيب والتنسيق لاختيار قيادات الحزب في المواقع المختلفة، خاصة وأن الهيئة التأسيسية للحزب تضم مجموعة متميزة من الكفاءات والرموز الوطنية، إضافة إلى قيادات المحافظات المختلفة الذين ظهرت بصماتهم في عمل التوكيلات خلال الفترة ما قبل التأسيس.