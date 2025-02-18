اقرأ غدا في "البوابة".. مصر تواصل جهودها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 19 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تواصل جهودها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

تفاهمات جديدة للإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين السبت المقبل

إسرائيل تحاول تمرير مخطط التهجير.. أعضاء «الشيوخ» الأمريكي عن خطة ترامب للسيطرة على غزة: طريق مسدود وفوضى حقيقية

تأجيل القمة العربية الطارئة بالقاهرة حول غزة إلى 4 مارس

شراكة استراتيجية بين مصر وإسبانيا.. الرئيس السيسي يلتقي الملك فيليب السادس ورئيس الوزراء الإسباني

200 قتيل في هجمات ميليشيا الدعم السريع على ولاية النيل الأبيض بالسودان

الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب.. الاحتلال يرفض الانسحاب من 5 نقاط

برعاية السعودية.. انطلاق المحادثات بين مسئولين أمريكيين وروس في الرياض بشأن أوكرانيا