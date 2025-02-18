شباب النواب: الرئيس السيسي أولى ذوى الهمم اهتمامًا غير مسبوق

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارتها الميدانية لمحافظة أسوان، بتفقد نادي غرب سهيل، ونادي ذوي الهمم، وذلك للوقوف علي مطالب الشباب.

وخلال تفقد اللجنة نادي ذوي الهمم بأسوان، طالب عدد من الأهالي من اللجنة زيادة فترة مدة دورات التخاطب، لتصبح سنة بدلا من ٦ شهور لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأطفالهم ، كما طالب أعضاء مجلس إدارة النادي بعقد دورات تدريبية للمدربين القائمين علي اداء كورسات التخاطب .

من جانبه، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستوصي وزارة الشباب ، بمد فترة التخاطب وإعداد دورات تدريبية للمدربين ، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قضي علي تهميش ذوى الهمم بعد أن كانوا في طي النسيان لسنوات طويلة، لا سيما أنه قام بتخصيص صندوق لرعاية الأشخاص ذوى الهمم.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ذوي الهمم اهتمام غير مسبوق، ووجه الحكومة بضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تواجهم، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتوفير بيئة داعمة تُنمي مهارات ذوي الهمم وتكتشف مواهبهم، مشيراً إلى أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي الهمم هو مجتمع يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويضم وفد اللجنة كل من: الدكتور محمود حسين، والمهندس محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب نشأت فؤاد عباس أمين سر اللجنة، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمد الحوفي، والنائب مجدي الأمير، والنائبة نجوى خلف، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائبة هادية حسني، وعاطف مرعي أمين لجنة الشباب، وحمدي خيري ومحمد عبدالعظيم من أمانة المجلس.