«بلاي» يختتم عروضه قبل رمضان بثلاث ليالٍ على مسرح الغد

يواصل البيت الفني للمسرح بقيادة المخرج هشام عطوة تقديم برنامج عروضه، حيث تقدم فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد آخر ثلاث ليالٍ للعرض المسرحي «بلاي»، قبل شهر رمضان المبارك أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، في الثامنة مساءً على مسرح الغد بالعجوزة.

«بلاي» ينتمي إلى كوميديا «ديلارتي»، التي تعتمد على الارتجال في إطار عام للمسرحية، حيث تدور الأحداث حول فرقة مسرحية تبحث عن نص لتقديمه في موسمها الجديد، مما يفتح المجال لحالة من الارتجال تسلط الضوء على مواقف وأحداث معاصرة داخل المجتمع من خلال تجسيد أسرة مصرية بتنوع شخصياتها.

عرض «بلاي» تأليف سامح مهران، وإخراج محمد عبد الرحمن الشافعي، وبطولة جلال عثمان،عبير الطوخي، علي كمالو، نائل علي، أحمد نبيل، إيمان مسامح، وليد الزرقاني، ديكور وأزياء دينا زهير، إضاءة عز حلمي، دعاية ومادة فيلمية محمد فاضل القباني، بمشاركة مساعدي الإخراج مها مصطفى وطارق صلاح، والمخرج المنفذ سيادة نايل.



