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الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المتحدة للرياضة تكشف عن الهوية الجديدة لقنوات "أون سبورت"

المتحدة للرياضة
المتحدة للرياضة
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أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، اليوم، عن إطلاق الهوية الجديدة لمجموعة قنوات "أون سبورت"، خلال مؤتمر صحفي شهد حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وعلى رأسهم  محمد يحيى لطفي، رئيس شركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري، نائب رئيس المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت الشركة خلال المؤتمر عن الشعار الجديد لمجموعة قنوات "أون سبورت"، حيث تم اختيار اللون الأخضر ليعكس قيم الحيادية والمصداقية التي تسعى القناة لترسيخها في المحتوى الرياضي الذي تقدمه.

تضم الشركة المتحدة للرياضة تحت مظلتها مجموعة من المنصات الإعلامية الرياضية، من بينها قنوات أون سبورت، كورة بلس، وأون سبورت FM، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير الإعلام الرياضي وتقديم محتوى متنوع ومتميز يواكب أحدث التطورات في المجال.

يأتي هذا التحديث ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز دور الإعلام الرياضي في دعم الرياضة المصرية، وتقديم تغطية متكاملة تعكس تطلعات الجماهير وتساهم في زيادة الوعي بالقضايا والأحداث الرياضية المختلفة.

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