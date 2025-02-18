شاهد.. التشويق والإثارة يسيطران على برومو مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" لـ ياسمين صبري

كشفت المنتجة مها سليم عن برومو مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، المقرر عرضه على قناة أبو ظبي، في النصف الأول من شهر رمضان 2025، وعلي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في النصف الثاني من الشهر المبارك، وسيطرت الاثارة والتشويق عليه.

وأثارت ياسمين صبري الجدل والشكوك بعد ظهورها علي بوستر المسلسل حيث تعمدت إخفاء وجهها وارتدت فستان باللون الأسود مع طرحة لغطاء الرأس، وفي خلفها حائط به شروخ.

مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" تم تصويره في أنحاء مختلفة بالقاهرة، ويظهر بعض النجوم بشكل كوميدي ضمن الأحداث، ويناقش المسلسل قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والانبهار بالوضع المادي فقط وعدم الاهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش الثغرات القانونية التي ممكن أن يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة.

مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.