مؤلف «إنهم يزرعون البيض»: اختيار العصفوري لمقدمة النص يعكس قيمة المشروع المسرحي

قال الكاتب المسرحي محمد زناتي، لقد انتهيت من كتابة النص المسرحي «إنهم يزرعون البيض» في عام 1994 وظل حبيس أدراجي، وقد فكر صديقي المخرج رضا حسنين في تقديمه على مسرح الهناجر عام 2000 تقريبا، ولكن لم يرحب به بسبب طبيعته المغايرة أو هكذا أظن، وكنت قد نسيته تمامًا، لكن منذ ثلاث أعوام ذكرني به المخرج رضا حسنين ولم يكن معي نسخة منه، فأحضر لي نسخته فأعدت كتابته، ولذا لا يمكن تحديد المدة المستغرقة لكتابته فيها ما بين 1994 و2022.

وعن اختيار المخرج سمير العصفوري لكتابة مقدمة النص، تابع «زناتي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: "تجمعني معه أفكار ومشاريع مشتركة بيني وبينه، ومن وجهة نظري العصفوري صاحب المشروع الأهم في تاريخ المسرح المصري بالأخص والعربي بشكل عام، وشرف كبير لي ولأي كاتب مسرحي أن يقترن اسمه باسم العصفوري".