وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير في تشكيله الجديد، والذي عُقد بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل شريف فتحي، الاجتماع بتقديم الشكر نيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة، لكافة أعضاء اللجنة المصرية اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير على جهودها وما قامت به من تنسيقات ومناقشات خلال فترة انعقادها، مما ساهم في إنجاز هذا المشروع الضخم وإدارة شئونه قبل أن يكون هناك هيكل مؤسسي وتنظيمي لهيئة المتحف والذي نحن بصدده اليوم.

وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع الذي اشتمل على تقرير عن نتائج مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية، والمناطق التي تشهد تشغيلاً تجريبياً بالمتحف منذ 16 أكتوبر الماضي، حيث بدأ تطبيق هذه المواعيد بدءاً من فبراير الجاري، وشهدت زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين والسائحين.

كما تم أيضاً مناقشة والموافقة على مشروع موازنة المتحف المصري الكبير (الجارية – الاستثمارية) للعام المالي 2025-2026.

وتم استعراض تطور الأعمال الجارية وآخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف تمهيداً لافتتاحه.

جدير بالذكر أن هيئة المتحف المصري الكبير بدأت مع بداية شهر فبراير الجاري في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية، والمناطق التي تشهد تشغيلاً تجريبياً بالمتحف، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة.

ووفقاً لهذه المواعيد، فإن المتحف يستقبل زائريه صيفاً وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهر رمضان المبارك.

ويشهد المتحف فتحاً مسائياً يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.