تعبيرًا عن عبثية الفعل وتأثير النصوص المتداخلة.. محمد زناتي: "إنهم يزرعون البيض"

قال الكاتب المسرحي محمد زناتي: إن إختيار عنوان «إنهم يزرعون البيض» لمسرحيتي مجرد تعبير عن عبثية الفعل، فلا أحد يزرع البيض، لكن في ظل هذا العالم المجنون الذي لا يستطيع التفرقة بين السيارة والإنسان أن كل ما يحدث يعبر عن هذه الجملة إنهم حقا يزرعون البيض، بالإضافة لأني أؤمن تماما أن كل نص إنما هو تداخل بين النصوص «Intertexte»، ففيه تحضر نصوص أخرى في مستويات متنوعة وتحت أشكال قابلة نسبيا لأن تتذكر، نصوص الثقافة السابقة ونصوص الثقافة المحيطة، فكل نص هو نسيج جديد من الشواهد المتطورة كما يقول رولان بارت، ومن ثم فقد يكون هذا العنوان نتيجة تأثري بعنوانين المسرح العبثي.

وعن الدلالة الرمزية لعنوان نص «إنهم يزرعون البيض» تابع زناتي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن هدفي من الكتابة عموما أن أجعل القارئ يثبر غور العلامات ثم يفسرها، ويؤولها ويستوعبها ويتعمق في معانيها ودلالاتها كيفما يشاء، فلو قلت لك ما أريد أن أقول فلماذا اكتب إذن؟ وإجابتي هذه ستكون مجهضة للذة الاكتشاف عند القارئ الآن وللمشاهد فيما بعد.