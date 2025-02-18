ads
الثلاثاء 18 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الهلال السعودي يتغلب على الوصل الإماراتي بثنائية نظيفة في أبطال آسيا

فوز الهلال السعودي
فوز الهلال السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق الهلال السعودي، فوزًا مستحقًا على مضيفه الوصل الإماراتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم،  ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

افتتح ماركوس ليوناردو التسجيل لصالح الهلال مبكرًا في الدقيقة 13، ليمنح فريقه التقدم مع نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 49، عزز سالم الدوسري النتيجة بهدف ثانى من صناعة عبد الله الحمدان، ليؤكد هيمنة الهلال على المباراة.


قدم الهلال أداءً قويًا، معتمدًا على خبرة لاعبيه وسيطرتهم في وسط الملعب، بينما حاول الوصل تقليص الفارق دون أن يتمكن من الوصول إلى مرمى الهلال.

بهذا الفوز، يواصل الهلال تألقه في البطولة، معززًا وصوله إلى الأدوار المقبلة.

الهلال السعودي الوصل الإماراتي بطولة دورى أبطال آسيا سالم الدوسري ماركوس ليوناردو عبد الله الحمدان ابطال أسيا