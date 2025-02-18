الهلال السعودي يتغلب على الوصل الإماراتي بثنائية نظيفة في أبطال آسيا

حقق فريق الهلال السعودي، فوزًا مستحقًا على مضيفه الوصل الإماراتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

افتتح ماركوس ليوناردو التسجيل لصالح الهلال مبكرًا في الدقيقة 13، ليمنح فريقه التقدم مع نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 49، عزز سالم الدوسري النتيجة بهدف ثانى من صناعة عبد الله الحمدان، ليؤكد هيمنة الهلال على المباراة.



قدم الهلال أداءً قويًا، معتمدًا على خبرة لاعبيه وسيطرتهم في وسط الملعب، بينما حاول الوصل تقليص الفارق دون أن يتمكن من الوصول إلى مرمى الهلال.

بهذا الفوز، يواصل الهلال تألقه في البطولة، معززًا وصوله إلى الأدوار المقبلة.