رسميًا.. تريزيجيه يتأهل مع الريان لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا ويصطدم بالأهلي

تلقى فريق الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، من نظيره استقلال طهران الإيراني بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثامنة بمجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تواجد تريزيجيه في تشكيل الريان الأساسي أمام استقلال طهران، ولعب المباراة كاملة، وظهر بشكل جيد لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

سجل محمد رضا أزادي الهدف الأول لاستقلال طهران في الدقيقة 46، قبل أن يضيف علي رضا كوشكي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

بذلك، شارك تريزيجيه في 8 مباريات مع الريان في دوري أبطال آسيا للنخبة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

تريزيجيه يتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة مع الريان

وكان الريان حسم تأهله إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أمس الإثنين، مستفيدًا من نتائج الفرق المنافسة.

وبهذه النتيجة، يواجه نادي الريان نظيره الأهلي السعودي في دور الـ16 من البطولة، بعدما احتل المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الغرب برصيد 8 نقاط، خلف استقلال طهران صاحب المركز السادس بفارق نقطة وحيدة.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

نظام دوري أبطال آسيا للنخبة

يشار إلى أن دوري أبطال آسيا يقام هذا الموسم بنظام جديد، يتضمن تقسيم 24 فريقًا على مجموعتين، 12 في الغرب و12 في الشرق، على أن يخوض كل فريق 8 مباريات ضد منافسين مختلفين، بواقع 4 على أرضه و4 أخرى خارجها.

وتتأهل 8 فرق من الغرب ومثلها من الشرق إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الدور الإقصائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب.