ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بزعم قدرته على العلاج الروحاني

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.