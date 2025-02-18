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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي والمتحدة للرياضة يوقعان عقد رعاية معسكر الفريق الأول في مونديال الأندية 2025

شركة الأهلي لكرة
شركة الأهلي لكرة القدم والمتحدة للرياضة يوقعان عقد رعاية
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أعلن النادي الأهلي رسميا عن توقيع شركة الأهلي لكرة القدم لعقد رعاية الفريق الكروي الأول، مع الشركة المتحدة للرياضة،  خلال معسكر الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الصيف المقبل.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:


استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، شركة الأهلي لكرة القدم، والشركة المتحدة للرياضة يوقعان عقد شراكة جديدا، لرعاية معسكر الفريق الذي سيقام في مدينة ميامي الأمريكية في الفترة من 5 - 11 يونيو المقبل.
وتتخلله مباراة ودية يوم 8 فبراير من نفس الشهر، وذلك بعد العرض والتنسيق الكامل مع المدير الرياضي والمدير الفني للفريق.

مجموعة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025
 

ويتواجد فريق الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كلا من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي ويخوض الأهلي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي الأمريكي
 

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