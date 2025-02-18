محافظ الجيزة يعاين التجهيزات النهائية بمعارض "أهلًا رمضان" بالعمرانية وإمبابة





عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التجهيزات النهائية الجارية بمواقع معارض "أهلًا رمضان" بشوارع ترعة الزمر والمطار بأحياء العمرانية وإمبابة استعدادآ لافتتاحها لتوفير السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة .

وأوضح محافظ الجيزة أن المعارض الجاري إقامتها تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان .

وأشار الى أن العام الحالي يشهد افتتاح أكبرعدد من المعارض لتغطية جميع قطاعات المحافظة التي ستساهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك انطلاقاً من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء .

وأكد محافظ الجيزة علي سرعة الأنتهاء من التجهيزات المتبقية والتنبيه علي الشركات العارضة بسرعة فرش الباكيات المخصصة لهم بالسلع والمنتجات الغذائية اللازمة لتعظيم الأستفادة للمواطنين .



كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة أعمال الإنارة بمحيط المعارض للتيسير علي المواطنين والتي من المقرر أن تشهد كثافات علي مدار اليوم للاستفادة من الأسعار المخفضة التي تقدمها تلك المعارض .

رافق المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ووأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وأحمد جلال رئيس حى العمرانية والسيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومسئولي الغرفة التجارية بالجيزة .