لندن: قلقون من اتهام إيران لزوجين بريطانيين بالتجسس

عبرت لندن عن قلقها حيال اتهام السلطات الإيرانية لزوجين بريطانيين بالتجسس.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أعلن عن اعتقال مواطنين بريطانيين في محافظة كرمان بتهمة التجسس، مؤكدا أن السفير البريطاني التقى بالمعتقلين بعد التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، وذلك وفقًا لما نقلتعه وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء.

وكانت أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن إلقاء القبض على مواطنين يحملان الجنسية البريطانية في محافظة كرمان، حيث وُجهت إليهما اتهامات تتعلق بجمع معلومات لصالح جهات أجنبية.

أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، أصغر جهانجير، أن السفير البريطاني التقى بالمعتقلين بعد التنسيق مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الاعتقال جاء بعد عمليات مراقبة دقيقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

بحسب وكالة تسنيم الدولية، فإن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني قام برصد تحركات المشتبه بهما خلال الأشهر الماضية، حيث تم اعتقالهما في محافظة كرمان خلال ديسمبر ويناير.

أوضح جهانجير أن الموقوفين دخلا إيران بتأشيرات سياحية، لكن تحركاتهما كشفت أنهما يجمعان معلومات في عدة مناطق تحت ذريعة تنفيذ دراسات أكاديمية وأبحاث علمية.

أشار رئيس القضاء في محافظة كرمان، إبراهيم حميدي، إلى أن التحقيقات أظهرت وجود صلات بين المعتقلين ومؤسسات تعمل واجهات لأجهزة استخبارات غربية، مؤكدًا استمرار التحقيقات للكشف عن المزيد من التفاصيل حول القضية.