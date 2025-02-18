معدات مصرية ثقيلة تبدأ أعمال تمهيد الطرقات داخل قطاع غزة.. شاهد

في الوقت التي تقارب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي على الانتهاء، أكد مصدر مصري مطلع أن معدات رفع الأنقاض بدأت، اليوم الثلاثاء، في الدخول إلى القطاع عبر معبر رفح، للقيام بأعمال تمهيد الطرقات داخل قطاع غزة.



وأضاف المصدر المصري، أن كرفانات الإعاشة بدأت أيضا بالدخول بعد نجاح الجهود المصرية القطرية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت هذه المعدات قد اصطفت على جانبي المعبر البري الحدودي منذ الخميس الماضي تمهيدا للدخول إلى قطاع غزة.



جدير بالذكر أن، أن المقترح المصري تضمن إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.



كما نص على إعادة إعمار القطاع على ثلاث مراحل تستغرق ما يصل إلى خمس سنوات، من دون إخراج الفلسطينيين من غزة، بحسب مسؤولين مصريين.



كما حدد ثلاث "مناطق آمنة" داخل القطاع لنقل الفلسطينيين خلال "فترة إنعاش مبكر" أولية مدتها ستة أشهر.

على أن يجري تجهيز هذه المناطق بمنازل متنقلة وملاجئ، مع تدفق المساعدات الإنسانية.



