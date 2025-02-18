غزل المحلة يتعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي في الشوط الأول

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع نظيره المصري البورسعيدي سلبيًا في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

حرم المصري مضيفه غزل المحلة من الكرة بالاستحواذ، كما خلق أكثر من فرصة تهديفية في الشوط الأول، لكن دون جدوى لينتهي النصف الأول من اللقاء بلا أهداف.

مباراة غزل المحلة ضد المصري

أبرم غزل المحلة 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، جاءت كالتالي: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين، والمهاجم الفلسطيني محمود وادي من السويحلي الليبي.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المرتبة الرابعة وفي رصيده 23 نقطة.