جيش الاحتلال يهدم 16 منزلًا في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.. فيديو

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عملية هدم واسعة في مخيم طولكرم بشمال الضفة الغربية، حيث قامت بهدم 16 منزلاً في إطار أكبر عملية هدم، منذ بداية الهجمات العسكرية في المنطقة في 21 يناير الماضي.

وقال مهند مطر، مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية طولكرم، في تصريحات صحفية، إن "قوات الاحتلال أبلغت الارتباط الفلسطيني بنيتها هدم 16 منزلاً في المخيم، وحددت الساعة العاشرة صباحاً لتنفيذ العملية، مع السماح للعائلات بالعودة إلى منازلها لجمع مقتنياتها قبل بدء الهدم".

وأضاف أن الجرافات الإسرائيلية بدأت بالهدم قبل الموعد المحدد، حيث بدأت العملية من حي البلاونة.

وحذر مطر من أن الهدف من هذا الهدم هو تغيير معالم المخيم.

مجازر هدم .. جرافات الاحتلال تشرع بهدم عدد من المنازل داخل مخيم طولكرم. pic.twitter.com/YXkNtcDubX — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 18, 2025

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم، فيصل سلامة، في وقت سابق، أن "السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية الرسمية بنيتها هدم 16 منزلاً في المخيم، وذلك في إطار عمليتها العسكرية المستمرة التي دخلت يومها الـ23".

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم 14 منزلاً داخل المخيم، بزعم شق شارع يمتد من منطقة الوكالة إلى حي البلاونة.

وفي تصريحات صحفية، أشار محافظ طولكرم، عبد الله كميل، إلى أن "عدد المنازل التي دمرها الاحتلال بشكل كامل خلال العدوان المستمر على مخيم طولكرم قد بلغ 22 منزلاً على الأقل، في حين دُمّر 300 منزل جزئياً، وتم إحراق 11 منزلاً، فيما بلغ عدد المهجرين قسراً نحو 10,450 شخصاً".

وأوضح كميل أن قوات الاحتلال دمرت البنية التحتية للمخيم بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجرائم.

جيش الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من مخيم طولكرم بعد تدمير منازلها. pic.twitter.com/0qZxqNJj59 — فضائية النجاح - An-Najah Nbc (@newsnajah) February 18, 2025

كما أكد كميل أن الهجمات المستمرة على المخيم تهدف إلى مسح معالمه باعتباره شاهداً على جريمة النكبة، مؤكداً أن جميع هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية. وأضاف أن هذه الجرائم تزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بحقوقه الوطنية وإنهاء الاحتلال، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.