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الثلاثاء 18 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناشئات المقاولون 2006 تتألقن بفوز مستحق على السكة الحديد بثلاثية نظيفة

ناشئات المقاولون
ناشئات المقاولون العرب
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حقق فريق ناشئات المقاولون العرب الكرة النسائية مواليد 2006 انتصاراً مستحقاً على فريق نادي السكة الحديد، في إطار منافسات دوري الجمهورية. 

حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بثلاثية نظيفة. أحرزتها كلا من نسرين إبراهيم ، إيمان شطا ، تسنيم مجدي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون. 
يتكون الجهاز الفني تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع، والكابتن مجدي مصطفى مشرفا لجهاز الكرة النسائية، والكابتن إيمان أحمد عبد الغني ،وكابتن ماريا عماد لطيف مدربا ، وكابتن محمد يحيى مدربا لحراس المرمى، والدكتورة ميران محمود القط أخصائي التأهيل والإصابات، وإداري الفريق كابتن آية أيمن .

ناشئات المقاولون العرب للكرة النسائية الكرة النسائية المقاولون العرب